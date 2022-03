Ana Paula Henkel cobra posição ‘mais firme’ de Lira sobre Daniel Silveira: ‘Precisa de mais coragem’

Polícia Federal foi à Câmara nesta quarta para cumprir a decisão de Moraes e colocar a tornozeleira eletrônica no deputado; programa Os Pingos Nos Is comentou

ANTONIO MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Arthur Lira criticou 'uso midiático' da Câmara



O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, divulgou uma nota nesta quarta-feira, 30, em que pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) que marque o julgamento do deputado Daniel Silveira (União Brasil-RJ). A Corte marcou para 20 de abril. No comunicado, Lira afirma ser o defensor da “inviolabilidade” da Câmara. “Condeno o uso midiático das dependências da Câmara, mas sou guardião da sua inviolabilidade. Não vamos cair na armadilha de tensionar o debate para dar palanque aos que buscam holofote. Seria desejável que o Plenário do STF examinasse esses pedidos o mais rápido possível, e que a Justiça siga a partir dessa decisão final da nossa Corte Suprema”, declarou. A Polícia Federal foi à Câmara nesta quarta para cumprir a decisão de Moraes e colocar a tornozeleira eletrônica no deputado. Silveira, no entanto, se recusou a seguir as ordens do ministro.

Ana Paula Henkel, comentarista do programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan News, criticou o posicionamento de Arthur Lira. “Eu queria ter visto uma posição mais firme do presidente da Câmara. Eu acho que ele, como um eleito pelo povo, precisa responder pela prerrogativa institucional da Casa de que um parlamentar não pode ser preso, não pode ter seu direito constitucional violado”, opinou. “Alexandre de Moraes não gosta de ser desafiado nem quando está errado, mas alguém tem que parar as inconstitucionalidades dele. O deputado Arthur Lira precisa ter um pouco mais de coragem de falar: ‘ não, aqui na Câmara erramos uma vez, mas agora vamos decidir isso internamente, como diz a Constituição”, concluiu.