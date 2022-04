Ana Paula Henkel critica ‘resistência’ ao debate sobre urnas eletrônicas e diz que TSE quer ‘silenciar’ as pessoas

Presidente Jair Bolsonaro voltou a fazer críticas ao Tribunal Superior Eleitoral e desafiou o ministro Alexandre de Moraes; programa Os Pingos Nos Is comentou

Fabio Rodrigues Pozzebon/Agência Brasil Bolsonaro voltou a questionar urnas eletrônicas



O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a fazer críticas ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e desafiou o ministro Alexandre de Moraes. O mandatário afirmou que a instituição não aceita críticas. “O grande problema que a gente tem é que a gente não conseguiu entender o Tribunal Superior Eleitoral. Virou um grupo fechado. É TSE Futebol Clube. O que se fala é lei. Você vê: há poucas semanas o Alexandre de Moraes disse que quem desconfiar do processo eleitoral vai ter o registro cassado e seer preso. Ô Alexandre, tô desconfiado. Vai me prender? Vai cassar meu registro? Que democracia é essa?”, questionou em entrevista à CNN Brasil.

Ana Paula Henkel, comentarista do programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan News, criticou a “resistência” ao debate sobre urnas eletrônicas e disse que TSE quer silenciar as pessoas. “O presidente fez a pergunta que todos nós estamos fazendo: Que democracia é essa? E é uma pergunta pertinente, que democracia é essa em que não podemos questionar, debater?”, perguntou. Uma nação não pode desconfiar das suas urnas? Não pode conversar sobre o seu sistema eleitoral? Não pode conversar sobre outros caminhos para o progresso da nação em vários setores, inclusive nas urnas? O que fica muito estranho é a resistência que eles tem a autorizar, como se eles precisassem autorizar esse debate. Por que querer silenciar as pessoas?”, concluiu.

