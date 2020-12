Ana Paula Henkel diz que anúncio do governo de SP sobre CoronaVac é ‘forçação de barra’

Instituto Butantan anunciou que a fase 3 dos testes do imunizante atingiu o nível de eficácia exigido pela Anvisa para aprovação emergencial; resultados, no entanto, não foram apresentados

Jovem Pan/Youtube Comentarista do programa Os Pingos nos Is, Ana Paula Henkel



O governo de São Paulo afirmou nesta quarta-feira, 23, que a fase 3 dos testes da CoronaVac, imunizante contra o novo coronavírus produzido pelo Instituto Butantan em parceria com a Sinovac, atingiu o nível de eficácia exigido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para aprovação emergencial. Os resultados, no entanto, não foram apresentados. Segundo o diretor do Butantan, Dimas Covas, a farmacêutica chinesa pediu que o parceiro brasileiro encaminhasse os dados para que eles sejam computados e apresentados de forma conjunta com testes realizados em outros países. Para a comentarista Ana Paula Henkel, do programa Os Pingos nos Is, da Jovem Pan, é uma “forçação de barra”. “Eu não chamo de corrida pela vacina, eu chamo de forçação de barra. Falam tanto em ciência e números, mas na hora de divulgar os números e a real ciência, isso tudo é muito jogado ao léu”, afirmou.

Segundo Covas, os testes da fase 3, a última antes de submeter a liberação, alcançaram o nível exigido. “Os dados corroboram o que já sabíamos, que essa é a vacina mais segura de todas que estão em testes nesse momento. Tem um excelente perfil de segurança, com manifestações adversas leves e em uma frequência muito baixa, sendo que a reação mais presente foi dor no local da injeção”, afirmou. A comentarista, porém, questiona. “Como um governo afirma que é a vacina mais segura, inclusive trazendo o nome da própria OMS, que desde fevereiro vem mudando as diretrizes? A própria OMS está tão perdida quanto qualquer outro governante que está usando a pandemia como extensão de qualquer projeto de poder político. É cada dia mais óbvio a necessidade de calar as redes sociais, vozes dissonantes, de pessoas que questionam. As pessoas têm o direito de saber e de perguntar”, disse Ana Paula. Nesta tarde, o governador João Doria (PSDB) publicou, em sua conta no Twitter, que é um “dia histórico para a ciência brasileira”. “Mas a Anvisa já deu o seu aval em relação a isso? E onde está a ciência de que a CoronaVac é a vacina mais segura? Porque a forçação de barra, porque tentar impor tantas opiniões de um governo na sociedade?”, perguntou a comentarista.

Confira o programa na íntegra: