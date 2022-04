Ana Paula Henkel diz que discurso de Alckmin a sindicalistas é ‘cena decadente e difícil de apagar da memória’

Alckmin participou de evento com sindicalistas ao lado de Lula nesta quinta-feira; programa Os Pingos Nos Is comentou

PAULO GUERETA/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Lula e Alckmin participaram de evento com sindicalistas



O ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), pré-candidato a vice-presidente na eventual chapa presidencial liderada por Lula (PT), participou de um evento com sindicalistas nesta quinta-feira, 14, e fez elogios ao petista. Em discurso inflado, o ex-tucano descreveu o ex-presidente como o “maior líder popular do país”. “Quero dizer a vocês que venho somar o meu esforço pequeno e humilde, mas de coração e entusiamo, em benefício do Brasil. A luta de vocês, a luta sindical, deu ao Brasil o maior líder popular deste país”, declarou. “Lula, Lula! Viva, Lula! Viva os trabalhadores do Brasil”, exclamou.

Ana Paula Henkel, comentarista do programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan News, classificou a cena como constrangedora. “Como disse o Fiuza, o Alckmin foi uma peça importante de uma agenda liberal do Brasil, mas eu vou discordar do Fiuza em relação ao desserviço. Eu acho que agora ele faz um serviço à nação mostrando faces de políticos que o Brasil pensou que pudessem estar interessados no progresso, em soluções, em mostrar a corrupção”, disse. “Fica cada vez mais claro que era tudo um projeto de poder. Não tinha nada a ver com o povo, com o país, não havia nada disso. Fica a duvida de até onde o Geraldo Alckmin vai continuar nessa retórica inflamada de politico falso”, concluiu.

