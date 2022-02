Ana Paula Henkel diz que discurso de Biden foi fraco e mostra incapacidade de lidar com conflito na Ucrânia

Comentaristas do programa Os Pingos Nos Is analisaram discurso de Joe Biden após Rússia invadir a Ucrânia

EFE/EPA/ETTORE FERRARI Joe Biden chamou Putin de 'agressor' em pronunciamento nesta quinta



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um pronunciamento nesta quinta-feira, 24, em que anunciou sanções econômicas contra a Rússia e criticou a postura de Vladimir Putin. O democrata afirmou que os Estados Unidos vão limitar a capacidade da Rússia em fazer negócios em dólar, euros, libras e ienes. Também haverá bloqueios aos ativos de quatro grandes bancos russos, que terão seus bens congelados. “Ele rejeitou todos os esforços que fizemos para enfrentar essa situação com diálogo e evitar o sofrimento humano. Putin escolheu essa guerra, e agora ele e seu país enfrentarão as consequências. Vou autorizar outras sanções fortes hoje”, declarou. Biden disse ainda que o Putin tem ambições “para além da Ucrânia” e “quer reestabelecer a União Soviética”.

Ana Paula Henkel, comentarista do programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan News, criticou o discurso de Joe Biden e questionou a efetividade das sanções econômicas contra a Rússia. “O discurso dele foi fraco. Os Estados Unidos há muito tempo vem sendo a polícia do mundo, o líder do mundo livre, e hoje nós temos um presidente inepto e fraco. Biden mostra uma fraqueza e incapacidade de lidar com esses agentes políticos ideológicos no mundo de uma maneira preocupante”, opinou. Ana Paula disse ainda que as sanções anunciadas hoje podem afetar países europeus que dependem de fontes energéticas da Rússia. “É muito cedo para analisar até quando essas sanções econômicas serão eficazes e até quando o poderio militar da Ucrânia vai aguentar esses ataques. É preciso que o Ocidente aja e de uma maneira mais eficiente, e não que espera 1 mês para ver o efeito que essas sanções econômicas surtiram em Putin”, concluiu.

