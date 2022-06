Ana Paula Henkel diz que PCO no inquérito das fake news é ‘mais uma atitude tirânica’ de Moraes

Comentaristas do programa Os Pingos Nos Is analisaram decisão do ministro do STF e falaram em censura

WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO Ministro incluiu PCO no inquérito das fake news



O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes incluiu o Partido da Causa Operária (PCO), da extrema-esquerda, no inquérito das fake news e estipulou um prazo de cinco dias para que o presidente da sigla, Rui Costa Pimenta, preste depoimento à Polícia Federal sobre os ataques realizados à Corte. Em postagens nas redes sociais, o PCO chamou Moraes de ‘skinhead de toga’, falou em fraude nas eleições e defendeu a dissolução do STF. Moraes também determinou que as redes sociais do PCO (Instagram, Facebook, Telegram, Youtube e Tik Tok) sejam suspensas.

Ana Paula Henkel, comentarista do programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan News, criticou a decisão do ministro e disse que não há o que comemorar. “Mais uma atitude tirânica e inconstitucional do ministro Alexandre de Moraes. Isso fortalece mais ainda as denúncias do presidente Jair Bolsonaro”, opinou. “Hoje oficialmente um partido legalmente constituído no Brasil foi censurado. Obviamente que poderíamos estar vibrando, ‘bem feito, nós avisamos’, mas não cabe comemoração. Seja para calar alguém de esquerda, de centro, comunista, não há como vibrar diante de uma censura inconstitucional e perigosa”, concluiu.

