Ana Paula Henkel: ‘Estamos caminhando para um reinado do STF’

‘Supremo vai entrar para a história como um exemplo do que não fazer’, afirmou Augusto; Corte tomou decisões nesta quinta-feira, 17, sobre progressão de regime para presos e aprovação de vacinas

Fellipe Sampaio/SCO/STF Ministro Nunes Marques durante sessão solene de posse no STF. Foto: Fellipe Sampaio/SCO/STF (05/11/2020)



Os comentaristas do programa Os Pingos nos Is, da Jovem Pan, comentaram nesta quinta-feira, 17, sobre decisões tomadas hoje pelos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Ricardo Lewandowski autorizou que estados e municípios importem e distribuam qualquer vacina contra a Covid-19 com registro nas principais agências reguladoras internacionais, caso a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) não expeça autorização em até 72 horas após o recebimento do pedido. Já Edson Fachin determinou que todas as pessoas presas em unidades lotadas, que sejam integrantes de grupos de risco para a Covid-19 e que não tenham praticado crimes com violência ou grave ameaça, passem do regime semiaberto para a prisão domiciliar.

Para a comentarista Ana Paula Henkel, as recentes decisões do STF indicam que “estamos caminhando para um reinado do Supremo”. “O que continua preocupando muito é que, dentro de todas as esferas constitucionais, ouvimos que o Executivo precisa ter respeito com o Legislativo e Judiciário, sobre a independência e autonomia dos Poderes. Daqui a pouco nenhuma ordem executiva vale, o Legislativo não vai poder legislar mais, porque os tentáculos desse monstrengo que virou o STF vão cancelar a Presidência, o Congresso e deixar os 11 reis supremos governando o Brasil. Se não abrirmos nossos olhos, e percebermos o quanto esses tentáculos estão sufocando o progresso do Brasil, vai ser tarde demais uma hora”, disse.

Já Augusto Nunes criticou a decisão de Fachin, e argumentou que os presos têm “uma vida melhor do que os pobres honestos”. Além disso, questionou se as pessoas que saírem para o regime domiciliar vão respeitar as medidas de combate à Covid-19, como a proibição de comprar bebidas alcoólicas após as 20h em São Paulo. “O Supremo está fazendo um papel que vai entrar para a história como um exemplo do que não deve fazer. A pandemia é o momento ideal pra que todos os ministros mostrem que são umas bestas quadradas”, afirmou. “Todo o ano metade [dos presos] não volta, você acha que pessoas que são assassinas, homicidas, pedófilos, vão respeitar a lei que proíbe bebida? Vão sair para comemorar o Natal, ‘fui liberado pela Justiça, temos saidinhas e nesse ano não foi possível’. É uma bobagem atrás da outra, e me cansa a história de que o preso é produto da injustiça social. Quando um preso vive muito melhor que um pobre honesto as coisas estão muito erradas”, finalizou.

