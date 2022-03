Ana Paula Henkel: ‘Guerra midiática’ impacta negociações entre Rússia e Ucrânia

Comentaristas do programa Os Pingos Nos Is analisaram quais os cenários possíveis para a segunda rodada de negociações entre a Rússia e a Ucrânia

Sergei KHOLODILIN / BELTA / AFP - 28/02/2022 Membros das delegações russa e ucraniana na mesa de negociações sobre o conflito entre os países



Rússia e Ucrânia vão se encontrar na próxima quarta-feira, 01, para a segunda rodada de negociações para que haja um cessar-fogo no conflito militar. Após o primeiro encontro entre os representantes dos países, o Kremlin afirmou que “é cedo” para avaliar o andamento das tratativas. Vladimir Medinsky, chefe da delegação russa, afirmou que é preciso “analisar e depois pensar nas perspectivas informadas.” Sergey Shoigu, ministro da Defesa da Rússia, foi além e ressaltou que o avanço das tropas continuarão até que “os objetivos estabelecidos sejam alcançados”.

Ana Paula Henkel, comentarista do programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan News, alertou para a ‘guerra midiática’ que impacta diretamente nas negociações entre ambos os países. “Está sendo muito difícil de saber o que é verdade. As imagens que chegam, a veracidade das informações. Isso não ajuda muito, inclusive nessas negociações, já que a guerra de informações também é muito grande”, afirma a analista, que também ressalta que a China pode ampliar a sua colaboração com a Rússia através de uma ‘no limit partnership’, ou seja, uma parceria sem limites.

