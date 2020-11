Ana Paula Henkel: ‘Há medo de que Biden seja fantoche da esquerda radical’

‘Partido Democrata teve guinada estranha nos últimos meses’, afirma a comentarista; contagem de votos mostra vantagem apertada de Biden sobre Trump

EFE /OLIVIER DOULIERY Em discurso nesta quarta-feira, Biden evitou cantar a vitória antes da hora e disse que todos os votos precisam ser contados



A contagem de votos para as eleições presidenciais dos Estados Unidos, realizada desde a noite desta terça-feira, 3, mostra até a noite desta quarta, 4, vantagem apertada do candidato democrata Joe Biden contra o republicano Donald Trump, contrariando uma série de dados divulgados por institutos de pesquisa pouco antes do dia das eleições. A comentarista do programa Os Pingos nos Is, da Jovem Pan, e ex-jogadora de vôlei, Ana Paula Henkel, evitou falar quem irá vencer as eleições, mas afirmou que há um medo entre os norte-americanos que Biden seja “somente um fantoche da esquerda radical do partido”.

Em discurso nesta quarta-feira, Biden evitou cantar a vitória antes da hora e disse que todos os votos precisam ser contados. Além disso, fez questão de ressaltar que o seu governo será para todos e voltou a repetir que “não haverá estados vermelhos ou azuis, só os Estados Unidos da América”, além de pedir por união e respeito. Segundo Ana Paula, a fala é “de uma hipocrisia muito grande”. “O Democratas faz questão de separar as pessoas em grupos, é uma plataforma importante para o partido colocar as pessoas em coletivos distintos, homens, mulheres, negros, brancos, homossexuais, heterossexuais”, afirmou a comentarista. De acordo com ela, o Partido Democrata “teve uma guinada muito estranha à esquerda radical nos últimos meses”.

“Os americanos médios, tanto democratas quanto republicanos, têm medo que ele seja um fantoche da esquerda radical que domina hoje o Partido Democrata, com políticas absurdas de aumento robusto de impostos, legalização do aborto em qualquer fase da gestação, fronteiras mais abertas, direito de voto para presidiários, assassinos, pedófilos, taxação das grandes fortunas… Eles têm uma plataforma muito radical, e se Biden for eleito, há esse medo que ele seja só um fantoche da esquerda radical”, destacou. Além disso, a comentarista afirmou que outro ponto que os eleitores estão se questionando é que Biden parece, em muitos vídeos, “mostrar alguma deficiência cognitiva no seu discurso”. “Não fala as palavras como precisam ser ditas, fala números rasos, são vários vídeos assim. Existe um medo de que ele nem encerre o mandato se sair vitorioso, e que Kamala Harris, que é a vice, vire a presidente, a primeira mulher então. E ela, sim, é uma representante da ala mais à esquerda e radical do Partido Democrata”, finalizou Ana Paula.

