Ana Paula Henkel: ‘Máscaras do PSDB e do Novo estão no chão’

Programa ‘Os Pingos Nos Is’ comentou a adesão dos tucanos às manifestações contra Bolsonaro em São Paulo e o posicionamento do partido Novo a favor do impeachment

Os Pingos Nos Is/Jovem Pan Ana Paula Henkel comenta manifestações contra Bolsonaro no programa Os Pingos Nos Is



Neste sábado, 3, diversas cidades registraram protestos contra o governo Bolsonaro. Em São Paulo, filiados ao PCO tentaram expulsar o PSDB do ato na Avenida Paulista e agrediram outros manifestantes. Foi a primeira vez que os tucanos se juntaram aos partidos de esquerda para pedir o impeachment. Nesta segunda-feira, 5, o partido Novo também se manifestou a favor do afastamento de Jair Bolsonaro. A legenda divulgou uma nota em que citou supostos crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente e criticou a gestão durante a pandemia de Covid-19. “Após detalhada análise técnica, consultas a juristas, discussões, e ampla reflexão sobre os fatos apresentados e consolidados pela CPI da Pandemia, o NOVO conclui de forma inequívoca que o presidente Jair Bolsonaro cometeu diversos crimes de responsabilidade”, diz um trecho do comunicado.

Para Ana Paula Henkel, comentarista do programa “Os Pingos Nos Is“, da Jovem Pan, a pandemia “arrancou as máscaras” dos partidos. “A eleição de 2018 foi histórica e a pandemia também, de uma maneira que ela colocou máscaras em todos nós, mas ela arrancou máscaras de muita gente. Para quem não entendia o que era o PSDB e o Novo, agora as máscaras estão no chão”, afirmou. Ana Paula também criticou a oposição, que ela disse ser “sedenta por poder”. “Não existe uma oposição firme, uma oposição que vigia, que policia, que critica, que propõe resultados e soluções, que vota de acordo com o que a sociedade precisa e não com o projeto de poder. Infelizmente a gente não tem isso”, completou.