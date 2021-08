Ana Paula: ‘Ministros do STF precisam da exposição pública e bajulação de senadores corruptos’

Alexandre de Moraes aceitou compartilhar dados do inquérito das fake news com a CPI da Covid-19; programa ‘Os Pingos Nos Is’ comentou

Nelson Jr./SCO/STF Ministro Alexandre de Moraes se encontrou com senadores da CPI



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), aceitou compartilhar dados do inquérito das fake news com a CPI da Covid-19, segundo o presidente e o vice-presidente do colegiado, Omar Aziz (PSD-AM) e Randolfe Rodrigues (Rede-AP). O pedido foi feito em um encontro dos parlamentares com o ministro nesta terça-feira, 24. Pelo menos seis senadores da CPI se reuniram com o magistrado para prestar solidariedade após o presidente Jair Bolsonaro apresentar um pedido de impeachment contra ele no Senado. Segundo a coluna do Lauro Jardim, do jornal O Globo, na ocasião, o ministro teria dito aos parlamentares que o STF entrou no modo “bateu, levou” e não vai mais admitir em silêncio as atitudes de Bolsonaro.

Ana Paula Henkel, comentarista do programa “Os Pingos Nos Is“, da Jovem Pan, afirmou que os ministros do STF precisam da exposição pública. “Vivem em redes sociais, em zooms, em lives. Eu fico imaginando a depressão que esses ministros vão entrar quando saírem do holofote, porque é o que eles consomem. Eles consomem a exposição pública, parece que é o ar que eles precisam respirar, essa bajulação de senadores corruptos, essa exposição exacerbada na mídia, querendo colocar suas canetas draconianas no Executivo, no Legislativo, nas pautas da sociedade e dizer o que nós podemos ouvir, o que nós podemos falar”, afirmou.

Assista ao programa “Os Pingos Nos Is” desta quarta-feira, 25, na íntegra: