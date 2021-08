Ana Paula: ‘Não duvido que perfis de Bolsonaro e seus filhos possam ser derrubados em 2022’

Ministro do TSE determinou que redes sociais bloqueiem o repasse de verbas para canais investigados por fake news; programa ‘Os Pingos Nos Is’ comentou a decisão

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ana Paula disse acreditar que perfil de Bolsonaro possa ser bloqueado em 2022



O ministro Luís Felipe Salomão, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou nesta segunda-feira, 16, que as redes sociais bloqueiem o repasse de verbas para canais investigados por disseminarem supostas fake news. A decisão atendeu a um pedido da Polícia Federal. Entre os afetados estão Allan dos Santos, do Terça Livre, Oswaldo Eustáquio e o canal Te Atualizei. Nas redes sociais, Allan dos Santos comentou o bloqueio. “TSE determinou que todas as redes sociais bloqueiem o pagamento ao Terça Livre. Com isso, nossa empresa pode acabar a qualquer momento, pois não teremos como pagar nossos funcionários. Juridicamente, não há a quem recorrer”, afirmou.

Ana Paula Henkel, comentarista do programa “Os Pingos Nos Is“, da Jovem Pan, comparou a situação política do Brasil a dos Estados Unidos e citou o bloqueio das redes sociais do ex-presidente norte americano Donald Trump. “Eu sempre falo das similaridades dos terrenos políticos entre Estados Unidos e Brasil, apesar dos personagens serem muito diferentes. Nós vimos uma escalada de censura a perfis conservadores e liberais em todo o ano de 2020, antes das eleições presidenciais americanas”, disse. “Não é difícil a gente ver que essa escalada está acontecendo também no Brasil e não duvido nada que em 2022 o perfil do presidente Jair Bolsonaro e de seus filhos possam ser derrubados”, completou.

Assista ao programa “Os Pingos Nos Is” desta terça-feira, 17, na íntegra: