Ana Paula: ‘Oposição odiosa deseja mal ao presidente e ditos liberais fazem coro’

Médico de Bolsonaro informou que ele está evoluindo favoravelmente e continua em cuidados médicos, sem indicação cirúrgica; comentarista do programa ‘Os Pingos Nos Is’ falou sobre o tema

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente ainda não tem previsão de alta



Antônio Luiz Macedo, um dos médicos do presidente Jair Bolsonaro, informou ao programa “Os Pingos Nos Is” que o mandatário está “evoluindo favoravelmente” e continua em cuidados médicos, sem indicação cirúrgica. Macedo também disse que o presidente não está se alimentando e está sendo hidratado à “base de soro e alimentação parenteral”. “O intestino já mostra indícios de que está se recuperando”, afirmou. Bolsonaro está no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde foi internado no fim da tarde desta quarta-feira, 14. Ele foi diagnosticado com obstrução intestinal e, segundo o último boletim médico, ainda não tem previsão de alta.

Ana Paula Henkel, comentarista do programa “Os Pingos Nos Is”, da Jovem Pan, criticou o que chamou de “oposição odiosa que deseja mal” ao presidente. “Isso tudo nos mostra como a sociedade está doente de colocar o valor humano de cada indivíduo num balaio politico e ideológico”, afirmou. “Nós temos visto não só essa oposição odiosa desejando mal ao presidente, mas também alguns ditos liberais, conservadores, cristãos que apoiam uma terceira via fazendo coro com essa gente, fazendo coro com o desejo de piora do presidente, inclusive membros do MBL“, completou. Ana Paula também desejou melhoras a Bolsonaro. “Lembrando que junto com esse ódio cego tem muita gente orando pelo presidente”.