Ana Paula: Pacheco tenta arrumar laços cortados, mas corda já foi esticada demais pelo STF

Presidente do Senado se reuniu nesta quarta-feira, 18, com o ministro Luiz Fux, presidente do STF; programa ‘Os Pingos Nos Is’ comentou o assunto

LÚCIO BERNARDO JUNIOR/CÂMARA DOS DEPUTADOS Rodrigo Pacheco defendeu democracia e harmonia entre os Poderes



O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), se reuniu nesta quarta-feira, 18, com o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF). Após o encontro, o senador disse que a democracia não pode ser questionada da forma como vem sendo. “Nós precisamos de uma pauta propositiva, e o ambiente dessa pauta propositiva é a democracia. A democracia não pode ser questionada da forma como vem sendo questionada no país”, afirmou Pacheco. “Concordamos que o radicalismo e o extremismo são muito ruins para o Brasil e são capazes de destruir a democracia. Precisamos evitar o radicalismo e o extremismo e buscar o diálogo”, completou.

Ana Paula Henkel, comentarista do programa “Os Pingos Nos Is”, da Jovem Pan, defendeu que o impeachment de ministros do STF seja colocado em pauta no Senado e disse que não há mais como dialogar. “Esse diálogo de tentar amaciar qualquer caminho para evitar impeachment de algum ministro do STF já chegou ao limite”, disse. “O brasileiro não quer mais diálogo, quer respeito à nossa Constituição, e dentro da Constituição está a demanda da Casa Legislativa, eleita pelo povo, que é o Senado, de colocar o impeachment no plenário”, completou. Para Ana Paula, a Corte já esticou demais a corda. “A gente vê o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tentando arrumar alguns laços que podem ter sido cortados, mas a corda já foi esticada demais por parte do STF inconstitucionalmente”, opinou.

