Ana Paula: Pedido de impeachment de Moraes é necessário e brasileiros precisam ir às ruas no dia 7

Presidente entregou pedido de impeachment do ministro ao Senado; programa ‘Os Pingos Nos Is’ comentou o assunto

Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF Bolsonaro entregou pedido de impeachment de Moraes nesta sexta



O presidente Jair Bolsonaro entregou, na tarde desta sexta-feira, 20, à Presidência do Senado, o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). No documento, o mandatário diz que Moraes cometeu crime de responsabilidade ao determinar, como relator, algumas ações no âmbito do inquérito 4.781, que ficou conhecido como inquérito das fake news, aberto em março de 2019, que apura a ocorrência de ataques e crimes cometidos contra integrantes da Suprema Corte. O pedido também afirma que o ministro conduz uma investigação “arbitrária, puramente inquisitorial e incompatível com com os direitos e garantias fundamentais”.

Para Ana Paula Henkel, comentarista do programa “Os Pingos Nos Is“, da Jovem Pan, o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes é necessário e constitucional. “Esse pedido do presidente é necessário e, nós, brasileiros precisamos ir às ruas no dia 7 e demandar essa pauta. É uma pauta legítima, constitucional. Do jeito que está, não tem como. O STF se distancia cada vez mais da realidade do Brasil”, afirmou. “Eu acho que o povo está cansado desse STF. As redes sociais estão explodindo com essa hashtag “STF e ruptura da democracia” porque não tem outra palavra. Eles romperam com o Estado Democrático de Direito e está mais do que óbvio isso”, completou.

