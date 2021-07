Ana Paula: Politização da PF é perigosa e inquérito contra Bolsonaro tem que ser republicano

Polícia Federal abriu investigação sobre suspeita de prevaricação do presidente na negociação da Covaxin; programa ‘Os Pingos Nos Is’ comentou a decisão

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO - 26/05/2021 PF abriu inquérito para investigar presidente Jair Bolsonaro



A Polícia Federal abriu inquérito para investigar suspeita de prevaricação do presidente Jair Bolsonaro na negociação da vacina indiana Covaxin. De acordo com a lei, prevaricação consiste em “retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal”. O inquérito foi instaurado após autorização da ministra Rosa Weber, que atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR). A abertura da investigação ocorre após denúncia do deputado federal Luis Miranda (DEM-DF), que disse que o presidente soube das supostas irregularidades na compra do imunizante.

Para Ana Paula Henkel, comentarista do programa “Os Pingos Nos Is“, da Jovem Pan, as Forças Armadas e a Polícia Federal são as instituições nas quais a população brasileira mais confia. No entanto, ela diz que a “politização” da polícia é perigosa. “A nossa PF tem um bom lastro de confiança com a população e isso não pode ser perdido, porque ela é um braço importantíssimo no combate à corrupção”, disse Ana Paula. A comentarista afirmou que apoia qualquer investigação, desde que seja republicana. “Que a investigação siga o rumo que tem que seguir, mas que siga o rumo republicano, não o politizado como a CPI infelizmente tomou”, completou.

