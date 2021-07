Ana Paula: Presidente Jair Bolsonaro está dando voz a uma pauta que é da população

Presidente Jair Bolsonaro fez uma live para apresentar provas de supostas fraudes nas eleições; programa ‘Os Pingos Nos Is’ comentou

Fernando Frazão/Agência Brasil Presidente voltou a criticar o sistema eleitoral atual



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fez uma live nesta quinta-feira, 29, em que defendeu o voto auditável e apresentou o que chamou de “fortes indícios” de que houve fraude nas eleições de anos anteriores. O presidente também criticou o ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). “Parece que tem um interesse pessoal do presidente do TSE, parece que a vida dele está em jogo, a sua honra está em jogo, a qualquer custo ele tem que deixar que as eleições aconteçam em 2022 da mesma forma de anos anteriores”, disse. “É justo quem tirou o Lula da cadeia, quem o tornou elegível, ser o mesmo que vai contar os votos em uma sala secreta no TSE?”, questionou Bolsonaro.

Ana Paula Henkel, comentarista do programa “Os Pingos Nos Is“, afirmou que o voto impresso não é uma pauta governista, mas sim da população brasileira. “O presidente Jair Bolsonaro está dando voz a uma pauta que é da população, da grande maioria das pessoas que viram, principalmente, a eleição americana, na maior democracia do mundo. Foi uma eleição cheia de dúvidas e até hoje, quase 8 meses depois, os indícios de fraudes continuam sendo investigados. Nós podemos aprender com a eleição americana, apesar de termos um sistema bem diferente”, defendeu.

