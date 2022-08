Ana Paula prevê atos ‘gigantes’ de sete de setembro: ‘Serão maiores que os do ano passado’

Comentaristas do programa Os Pingos Nos Is analisaram as movimentações dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro que se organizam para as manifestações dia da independência

ANTONIO MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Manifestações em Brasília no 7 de setembro de 2021, em apoio ao presidente Jair Bolsonaro



Levantamento do grupo chamado ‘Monitor de WhatsApp’, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), mostra que os brasileiros estão se mobilizando para os atos de sete de setembro deste ano. A circulação de mensagens com menções ao dia da independência do Brasil cresceu 290% na última semana de julho, na comparação com o mesmo período de junho. Segundo análises, as dez mensagens mais compartilhadas foram convocações do presidente Jair Bolsonaro (PL) a apoiadores. Dentre os mil grupos públicos de WhatsApp, monitorados pela UFMG, 469 enviaram mensagens relacionadas aos atos entre 1º de julho e 1º de agosto. Ao todo, foram 4.184 mensagens, sendo 69% circulando em grupos ligados à direita; 25,9% circulando em grupos indefinidos e 5,1% em grupos de esquerda. Desde a convenção do Partido Liberal, que oficializou a candidatura do atual mandatário à reeleição, Bolsonaro chamou apoiadores para participarem de atos na data comemorativa. Desde então, grupos e caravanas se organizam para participação das festividades em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo.

Durante o programa Os Pingos dos Is, da Jovem Pan, desta terça-feira, 9, a comentarista Ana Paula Henkel afirmou que as manifestações deste ano que acontecerão no feriado de Independência serão ‘gigantes’. “Serão maiores que os do ano passado”, argumentou. De acordo com a analista, existem diversos motivos que levarão brasileiros às ruas no dia sete de setembro como o protesto contra a prisão de deputados, processo e inquéritos ilegais, interferência em outros poderes. Henkel resume e diz que quem for à rua no próximo mês terá uma pauta única, o respeito à Constituição. “Quando vamos passar esse capítulo de pedir o básico?”, questionou.

