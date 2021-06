Ana Paula: Salles teve a coragem de desafiar ONGs e isso incomodou

Exoneração do ministro do Meio Ambiente foi comentada no programa ‘Os Pingos Nos Is’

Fátima Meira/Estadão Conteúdo Ricardo Salles foi exonerado nesta quarta, 23



O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pediu demissão ao presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira, 23. O secretário da Amazônia e Serviços Ambientais, Joaquim Álvaro Pereira Leite, foi nomeado para assumir a pasta. Em coletiva de imprensa, Salles desejou boa sorte ao sucessor e disse que pediu demissão porque o Brasil necessita, ao longo deste ano e do próximo, de uma “união muito forte de interesses, anseios e esforços” pela inserção nacional e internacional. O agora ex-ministro é alvo de inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF), suspeito de favorecer empresários do setor madeireiro e atrapalhar investigações sobre um esquema de exportação de madeira ilegal. Na terça-feira, 22, ele foi elogiado por Bolsonaro em evento no Palácio do Planalto. “Parabéns Ricardo Salles. Não é fácil ocupar o seu ministério. Por vezes a herança fica apenas uma penca de processos. A gente lamenta como por vezes somos tratados por alguns poucos que é muito importante para todos nós”, disse.

A comentarista do programa “Os Pingos Nos Is”, da Jovem Pan, Ana Paula Henkel, disse esperar que a investigação contra Salles siga o curso normal e que tudo seja esclarecido a população. Ela elogiou o trabalho do ex-ministro. “Salles teve a coragem de desafiar ONGs, ele tem uma visão global sobre os interesses na nossa amazônia, ele coloca o dedo na ferida. Tudo isso incomodou demais”, afirmou. Ana Paula também criticou a “maneira pejorativa” com que a oposição fala sobre a chamada ala ideológica do governo, da qual o Salles era apontado como membro. “Disseram que a ala ideológica do governo do presidente Bolsonaro não entraria numa boa sintonia com a nova administração da Casa Branca, o que foi mais uma falácia que veio abaixo depois que o secretário do meio ambiente, John Kerry, elogiou as reuniões tidas com Salles e Ernesto Araújo”, disse.