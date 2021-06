Ana Paula: Silêncio de Sergio Moro diante do desmonte da Lava Jato é entristecedor

Falta de reação do ex-juiz diante de ocorridos como prisão do deputado Daniel Silveira e absolvição de Lula foi comentada no programa ‘Os Pingos Nos Is’

Gabriela Biló/Estadão Conteúdo Para Ana Paula, silêncio de Moro é entristecedor



O juiz federal Frederico Botelho de Barros Viana, da 10ª Vara Federal do Distrito Federal, decidiu nesta segunda-feira, 21, absolver Lula, o ex-ministro Gilberto Carvalho e outros cinco acusados em um processo por corrupção relacionado à Operação Zelotes. A acusação era de que o petista teria editado uma Medida Provisória para favorecer empresas do setor automotivo em troca do recebimento de propina. De acordo com o Ministério Público, R$ 6 milhões teriam sido prometidos pelos empresários para financiar campanhas do Partido dos Trabalhadores. A denúncia do MP foi aceita em 2017 e desde então os sete acusados eram réus no processo: os políticos, por corrupção passiva; os empresários, por corrupção ativa.

A comentarista do programa “Os Pingos Nos Is”, da Jovem Pan, Ana Paula Henkel, afirma que nos últimos meses o Brasil tem presenciado uma série de “forças” dadas pela Justiça a Lula com aval do Supremo Tribunal Federal (STF). “Sempre tem aí um braço da Justiça brasileira que parece que gosta de ir contra tudo isso aí que a gente viu nos últimos anos, principalmente sob a tutela da Operação Lava Jato, que deu um banho de Justiça no Brasil”, afirmou. Para ela, é desanimador ter que continuar “enxugando gelo” ao pedir reformas e tentar, pouco a pouco, trocar cadeiras no Congresso para fazer as leis valerem no Brasil. Mesmo com agradecimentos a Sergio Moro como juiz e ministro, ela não acha positiva a posição que ele adotou após a saída conturbada do governo federal. “O que entristece nisso tudo em relação ao nome ‘Sergio Moro’ para mim hoje em dia é o silêncio. A gente vê tudo isso acontecendo, quase todos os dias a gente tem um ponto da Justiça decidindo a favor do Lula em processos e um silêncio de um personagem que foi tão importante durante essa operação, que deixou um legado que a gente vai sempre continuar empurrando para que ele tenha muitos anos pela frente, que é o legado da Operação Lava Jato, então esse silêncio do Sergio Moro me incomoda bastante”, afirmou. Como exemplos da falta de posicionamento do ex-juiz, ela lembrou da prisão do deputado Daniel Silveira e de outros fatos que considera inconstitucionais.

