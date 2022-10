Ana Paula sublinha frase de Bolsonaro sobre Jefferson e ironiza postura da esquerda

Comentaristas do programa Os Pingos Nos Is repercutiram a decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral que determinou o retorno do ex-parlamentar à prisão em regime fechado

EDUARDO MATYSIAK/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente do PTB e ex-deputado Roberto Jefferson, em 26/02/2021, em Curitiba (PR)



O ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB) foi preso no último domingo, 24, por descumprimento de medidas cautelares e tentativa de homicídio. Ele estava em sua residência, em prisão domiciliar, quando uma viatura da Polícia Federal chegou para cumprir o mandado. Foi então que Jefferson começou a gravar vídeos dizendo que não se entregaria e que iniciaria um confronto direto. Outras imagens divulgadas por ele, posteriormente, mostram a viatura com a parte da frente destruída. Segundo informações, uma granada de efeito moral foi lançada e feriu um delegado e uma agente. Depois, outras viaturas da PF e da Polícia Militar cercaram o local e uma negociação para sua rendição começou. Horas depois, o parlamentar se entregou e foi escoltado pela Polícia Federal, sendo levado a sede da instituição no Rio de Janeiro. Jefferson chegou nesta segunda, 24, no presídio de Benfica, na Zona Norte da capital fluminense, onde permanecerá preso. Logo após o ocorrido, a campanha de Lula pôs no ar um vídeo associando o presidente Jair Bolsonaro (PL) a Jefferson. A propaganda cita um suposto elo do ex-deputado ao chefe do Executivo. As informações foram rebatidas pelo presidente e Bolsonaro condenou as falas e ataques de Jefferson por meio de publicações nas redes sociais. O presidente ainda divulgou um vídeo com as ações que tomou para efetivar a prisão do ex-parlamentar. “Como determinei, com o ministro da Justiça, Anderson Torres, Roberto Jefferson acaba de ser preso. O tratamento dispensado a quem atira em policial é o de bandido. Presto minha solidariedade aos policiais feridos no episódio”, afirmou.

Durante o programa Os Pingos dos Is, da Jovem Pan, a comentarista Ana Paula Henkel considerou que ‘quem atira em policial é bandido’ e que a esquerda optou por coincidir as pautas com a ideologia de direita. “A esquerda diz agora que Lula é contra o aborto. Agora eles estão contra a legalização das drogas. A pautas da direita, a esquerda viu que há uma conexão com a população de bem. Quer puxar as pautas que são originais do presidente Bolsonaro e a demonização das polícias, por enquanto, desapareceu”, pontuou. Segundo a analista, há um caos jurídico instaurado no Brasil em decorrência das ações do Tribunal Superior Eleitoral. “Esse caos começa à partir do momento que Constituições não são respeitadas e, a partir desse momento, a confiança do povo nas instituições é minada. Está sendo destruído por uma corte que deveria estar protegendo o caminho do processo legal e a ordenação jurídica”, finalizou.