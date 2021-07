Ana Paula: ‘Voto auditável é hoje a pauta mais importante para o futuro da nossa democracia’

Deputado Filipe Barros, relator da PEC do voto impresso, pediu proteção especial ao hacker acusado de ter invadido o sistema do TSE; programa ‘Os Pingos Nos Is’ comentou o assunto

MOURãO PANDA/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Relator da PEC do voto impresso divulgou vídeo de hacker que disse ter invadido sistema do TSE



O deputado federal Filipe Barros (PSL-PR), relator da PEC do voto impresso, pediu proteção especial a Marcos Correia da Silva, hacker acusado de um megavazamento de dados e de ter invadido o sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nas eleições municipais de 2020. Nas redes sociais, o parlamentar publicou um vídeo de uma conversa que teve com Silva, que afirmou ter tido acesso a dados do TSE, inclusive de eleitores. O órgão negou que os hackers tenham conseguido informações como nome, CPF e RG dos cidadãos, como foi dito por Silva, e declarou que os invasores só tiveram acesso a dados administrativos. Ana Paula Henkel, comentarista do programa “Os Pingos Nos Is“, da Jovem Pan, disse que a pauta do voto auditável é a mais importante do momento. “É preciso lotar as ruas dia 1º porque é a pauta mais importante para o futuro da nossa democracia”, afirmou. “A gente não pode de maneira alguma politizar um assunto que é uma pauta nacional, não é uma pauta do presidente Jair Bolsonaro”, completou.

Confira a íntegra do programa desta segunda-feira, 19: