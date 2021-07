Ana Paula: ‘Voto impresso é um assunto que a gente vai ter que empurrar para as ruas’

Análise da PEC do voto auditável foi adiada para agosto; programa ‘Os Pingos Nos Is’ comentou o assunto

Fernando Frazão/Agência Brasil Análise da PEC do voto impresso foi adiada nesta sexta-feira



O presidente da comissão que analisa a PEC do voto impresso, Paulo Eduardo Martins (PSC-PR), encerrou a sessão desta sexta-feira, 16, e adiou para agosto a votação do relatório do deputado Filipe Barros (PSL-PR). Deputados governistas defendiam o adiamento da votação, enquanto a oposição fazia a articulação para que a análise ocorresse hoje, já que era provavel que o relatório fosse rejeitado pelos deputados. Mais cedo, os deputados rejeitaram, por 22 votos a 12, um requerimento que pedia a retirada de pauta da proposta, de autoria da deputada Bia Kicis (PSL-DF). Na mesma sessão, o líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros (PP-PR), defendeu o adiamento da votação e saiu em defesa do voto impresso.

Para Ana Paula Henkel, comentarista do programa “Os Pingos Nos Is“, da Jovem Pan, a população deve organizar manifestações como forma de pressionar o Congresso para a aprovação da PEC. “É um assunto que a gente vai ter que empurrar para as ruas”, defendeu. “Não que estivesse difícil entender esse pânico gerado contra o voto auditável, mas agora estão ficando muito preocupantes todas essas manifestações para que esse voto impresso não aconteça”, completou. Ana Paula também questionou a oposição sobre o “medo” de que a mudança seja implantada nas eleições de 2022. “Esse pânico todo não bate, por exemplo, com o que as pesquisas de opinião dizem sobre o presidente Jair Bolsonaro. Se as pesquisas estão certas, qual o medo de mais uma camada de transparência? Qual o medo do voto auditável?”, questionou.

