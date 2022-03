‘Antes de levarmos a Anitta a sério, ela precisa levar a política a sério’, diz Ana Paula Henkel

Comentarista do programa Os Pingos Nos Is analisou participação da cantora em campanha para jovens tirarem o título de eleitor

Reprodução/Instagram/anitta/08.12.2021 Cantora e outros influenciadores vêm fazendo campanhas para que jovens tirem os títulos de eleitor



Após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) curtir uma postagem da blogueira Míriam Leitão, que se relacionava a uma campanha endossada por movimentos de esquerda contra Jair Bolsonaro, o Tribunal Regional Eleitoral e o próprio TSE repostaram postagens de artistas e influenciadores contrários ao presidente. É o caso de Juliette e Anitta, que abraçaram a campanha de movimentos esquerdistas que incentivam jovens e adolescente a tirarem título de eleitor para votarem contra o atual chefe do Executivo. A ex-campeã do reality show da Globo já se manifestou inúmeras vezes contra o presidente. Já a cantora Anitta publicou a mensagem na mesma linha, promovendo a campanha e foi prontamente respondia pelo TRE. Ela ainda pediu ajuda do ator Mark Ruffalo, que interpretou o herói ‘Hulk’ na franquia ‘Vingadores’. Nesta semana, Anitta publicou um vídeo pedindo a juda dos jovens para tirar Bolsonaro do poder.

Durante o programa Os Pingos Nos Is, a comentarista Ana Paula Henkel falou sobre a participação política da cantora, dizendo que as pessoas podem gostar das músicas de Anitta, mas que ela precisa estudar mais política para entender o mínimo sobre o tema. “Anitta quer fazer campanha para tirar Bolsonaro, ganha repost do TRE só que ela precisa primeiro entender de política. Entender pelo menos como funciona a política ‘101’, aquela primeira aula de política sobre os braços do governo, sobre as instituições. […] A gente pode até respeitar o trabalho artístico dela, ela tem a turma dela que gosta do que ela faz. Não posso dizer se gosto ou não porque confesso que nunca ouvi uma música dela. Mas sei que essa imagem que ela passa da mulher brasileira aqui fora me preocupa. Mas antes de a gente começar a levar a Anitta a sério ela precisa levar a política a sério e fazer algumas aulas para entender o mínimo. Se não, não dá nem para continuar a conversa”, disse a comentarista.

