AO VIVO: Confira a entrevista do ministro Paulo Guedes ao ‘Os Pingos nos Is’

Chefe da Economia participa da edição desta quarta-feira, 15, do programa diário da Jovem Pan

CLÁUDIO MARQUES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O ministro Paulo Guedes tenta viabilizar uma solução para os precatórios



O programa “Os Pingos nos Is” desta quarta-feira, 15, receberá o ministro da Economia, Paulo Guedes. O chefe da principal pasta do governo federal tem se dividido entre rebater as críticas dos mais pessimistas — sobretudo após a queda do PIB — e batalhar para evitar a obrigatoriedade do pagamento de R$ 89,1 bilhões em precatórios em 2022. Encontrar uma solução para este problema é urgente na agenda econômica do Planalto, que tenta alavancar o Auxílio Brasil (nome do programa que substituirá o Bolsa Família). “Como posso manter nossas obrigações, um aumento no Bolsa Família, que todo mundo sabe que é necessário?” questionou o ministro.

Acompanhe a entrevista no programa “Os Pingos Nos Is” desta quarta-feira, 15: