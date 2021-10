AO VIVO: Os Pingos nos Is entrevista Eduardo Bolsonaro; assista

Deputado federal foi indiciado por incitação ao crime no relatório da CPI elaborado por Renan Calheiros

Dida Sampaio/Estadão Conteúdo - 10/02/2021 Eduardo Bolsonaro é deputado federal



O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) foi um dos indiciados pelo relatório da CPI da Covid-19, elaborado pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL). Também constam no parecer outros dois filhos do presidente Jair Bolsonaro (sem partido): o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) e o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), todos acusados de incitação ao crime. Eduardo fala sobre o assunto no programa “Os Pingos nos Is”.

Veja a entrevista com Eduardo Bolsonaro: