AO VIVO: Presidente Jair Bolsonaro é entrevistado no programa ‘Os Pingos Nos Is’; acompanhe

Relator da PEC do voto impresso, deputado Filipe Barros também é entrevistado sobre supostas fraudes nas urnas eletrônicas

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 26/05/2021 Presidente Jair Bolsonaro é o entrevistado desta quarta no programa Os Pingos Nos Is



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o deputado federal Filipe Barros (PSL-PR), relator da PEC do voto impresso, participam do programa “Os Pingos Nos Is“, da Jovem Pan, nesta quarta-feira, 4. “Estaremos mostrando fatos relevantes assumidos pelo próprio TSE (Tribunal Superior Eleitoral), sobre ocorrências antes, durante e depois, das eleições 2018, conforme apurações da Polícia Federal”, afirmou o presidente nas redes sociais. Na última quinta-feira, 29, Bolsonaro fez uma live, também transmitida pelo programa, em que defendeu o voto auditável e criticou o ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). “Os que me acusam de não apresentar provas, eu devolvo a acusação: apresentem provas de que ele não é fraudável”, declarou.

Acompanhe a entrevista no programa “Os Pingos Nos Is” desta quarta-feira, 4: