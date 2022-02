‘Apesar do populismo autoritário do STF, a democracia vai triunfar em 2022’, diz Ana Paula Henkel

Ministro Edson Fachin afirmou que o Brasil vive época de populismo autoritário; comentaristas do programa Os Pingos Nos Is analisaram discurso

Mateus Bonomi/Estadão Conteúdo Edson Fachin discursou no TSE ao lado de Barroso



O ministro Edson Fachin, próximo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), afirmou nesta terça-feira, 15, que o Brasil vive uma época de “populismo autoritário”, mas a democracia vai triunfar em 2022. O magistrado disse que o órgão está atento e preparado para “ameaças do populismo autoritário” e “teorias conspiratórias” que colocam em cheque a credibilidade da Justiça Eleitoral. “As ameaças são credíveis. Estamos atentos desde já e, como desde antes, sempre estaremos atentos e preparados. Teremos pela frente as ameaças ruidosas do populismo autoritário, enfrentaremos distorções factuais e teorias conspiratórias aos quais somadas ao extremismo tentam atingir o reconhecimento histórico e tradicional da Justiça Eleitoral”, declarou.

Ana Paula Henkel, comentarista do programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan News, disse que o país já vive o autoritarismo por causa de decisões do Supremo Tribunal Federal (STF). “Se a gente colocar os olhos no retrovisor e ver o que essa composição do STF tem feito, o autoritarismo mostrado às claras diretamente para os brasileiros há alguns anos. Lewandowski, amigo da família de Lula, rasgou a Constituição na época do impeachment de Dilma Rousseff. Toffoli, advogado do PT, Gilmar mendes com dezenas de ligações para Aécio Neves”, ressaltou. “Eu volto para o ministro Fachin a mesma frase que ele usou. Apesar do STF cometendo essas atrocidades todas contra o Brasil, apesar do populismo autoritário do STF, a democracia vai triunfar em 2022″, concluiu.

