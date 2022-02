Após fala profética de Bolsonaro, Fiuza diz que ‘salvar o Brasil da caneta é um processo gradual’

Presidente disse que algo que vai salvar o país vai acontecer nos próximos dias; programa Os Pingos Nos Is comentou

JOÃO GABRIEL RODRIGUES/FATOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Jair Bolsonaro disse que o Brasil que o Brasil vive uma 'ditadura da caneta'



O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quinta-feira, 10, que o Brasil vive uma “ditadura da caneta”, em referência ao Judiciário. O mandatário disse ainda que algo “que vai salvar” o país vai acontecer nos próximos dias. “Qual a diferença de uma ditadura feita pelas armas como a gente vê, por exemplo, em Cuba, Venezuela, em outros países, de uma ditadura que vem pelas canetas? Qual é a diferença? Nenhuma. Vocês sabem o que está acontecendo no Brasil. Eu acredito em Deus, mas nos próximos dias vai acontecer algo que vai nos salvar no Brasil. Tenho certeza disso”, disse.

Para Guilherme Fiuza, comentarista do programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan News, o Judiciário está abusando da caneta. “Estão abusando da caneta, achando que podem abusar da caneta e vem uma ditadura sanitária. Vieram ações totalitárias fantasiadas de proteção sanitária, e o totalitarismo a gente já conhece porque a história ensinou como é”, disse. “Eu não sei a que o presidente se refere, porque para salvar o Brasil da caneta são necessárias algumas questões. Tem problema no Judiciário, no Executivo, no Ministério Público, então é um processo gradual, mas sem dúvida alguma acoes demonstrativas serão necessárias, como foi o 7 de setembro”, concluiu.

Assista ao programa Os Pingos Nos Is desta quinta-feira, 10, na íntegra: