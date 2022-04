Após Lula falar em ‘mapear casas de deputados’, Ana Paula desafia: ‘Troque por ministros do STF’

Ex-presidente sugeriu que ’50 pessoas fossem para a casa dos parlamentares’; programa Os Pingos Nos Is comentou declaração

Alfredo Estrella/AFP - 03/03/2022 Ex-presidente Lula sugeriu que sindicalistas façam manifestações na frente da residência dos deputados



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sugeriu nesta quarta-feira, 6, que movimentos sindicais devem “mapear endereços” das casas dos deputados para fazer manifestações. “Então se a gente, ao invés de tentar alugar um ônibus, gastar uma fortuna, para vir para Brasília, que às vezes não resulta em nada, se a gente pegasse, mapeasse o endereço de cada deputado e fosse 50 pessoas para a casa desse deputado. Não é para xingar não, é para conversar com ele, conversar com a mulher dele, conversar com o filho dele, incomodar a tranquilidade dele. Eu acho que surte muito mais efeito do que a gente vir fazer manifestação em Brasília”, disse o petista em evento da Central Única dos Trabalhadores (CUT).

Ana Paula Henkel, comentarista do programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan News, desafiou o ex-presidente a dizer o mesmo sobre ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). “Lula inflamando a militância, inflamando a base eleitoral dele, hoje cega, e que ninguém sabe onde está. Lula inflama nas redes sociais mas não consegue sair às ruas. A gente podia convidar o ex-presidente a fazer um teste trocando a palavra deputados por ministros da Suprema Corte pra ver o que acontece. Hoje você ofender o Congresso, senadores, deputados, até prender inconstitucionalmente um deputado, isso aí é mole. A gente quer ver Lula mexer com os donos do Brasil”, disse.

Assista ao programa Os Pingos Nos Is desta quarta-feira, 6: