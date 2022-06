Após manifestante invadir evento de Lula e criticar Alckmin, Ana Paula dispara: ‘PSDB é esquerda com terninho Armani’

Comentaristas do programa Os Pingos nos Is, da Jovem Pan, repercutiram a invasão durante o evento de lançamento do plano de governo da pré-candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República

WAGNER VILAS/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin, pré-candidatos que integram uma chapa à presidência da República, lançaram as diretrizes do programa de governo da chapa



Nesta terça-feira, o Partido dos Trabalhadores (PT) realizou um evento de lançamento com as diretrizes para o plano de governo do pré-candidato da sigla à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No local, um manifestante invadiu a solenidade e dirigiu-se na direção do ex-presidente com um celular em mãos, chamou o petista de corrupto e perguntou se Geraldo Alckmin (PSB) – candidato a vice-presidente na chapa com Lula – voltaria “à cena do crime”. A fala refere-se a uma manifestação de Alckmin durante evento do PSDB, em 2017, em que o ex-governador de São Paulo acusa Lula de querer voltar ao poder e “à cena do crime”. O invasor foi retirado do local e relatou ter sido agredido por dezenas de seguranças.

Durante sua participação no programa Os Pingos nos Is, da Jovem Pan, a comentarista Ana Paula Henkel afirmou que o PSDB não realiza uma oposição ao PT, já que a sigla enganou o Brasil nos últimos anos com uma “falsa virtude de políticas mais liberais”. “Hoje entendemos que o PSDB não passa de uma esquerda com um terninho Armani, uma roupa mais arrumada”, declarou. A analista também afirmou que Lula passa a cometer “sincericídios” ao promover uma agenda de retrocessos ao país e defender que o governo revogue o teto de gastos, a reforma da previdência e a reforma trabalhista.

