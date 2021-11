Após se filiar ao PL, ministro Rogério Marinho confirma intenção de ser pré-candidato ao Senado

Em entrevista exclusiva ao programa ‘Os Pingos Nos Is’, ministro do Desenvolvimento Regional afirmou que expectativa é que o PL tenha o maior número de parlamentares no Congresso

Agência Brasil Ministro do Desenvolvimento Regional se filiou ao PL nesta manhã



O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, confirmou sua intenção de ser pré-candidato ao Senado pelo PL, partido ao qual se filiou nesta terça-feira, 30, junto ao presidente Jair Bolsonaro e seu filho, o senador Flávio Bolsonaro. Em entrevista ao programa “Os Pingos Nos Is“, da Jovem Pan News, Marinho disse que o chefe do Executivo pediu que ele e outros aliados se filiassem a sigla. “Nós estamos filiados porque essa é uma condição para poder concorrer as eleições do próximo ano. Nós estamos há mais de um ano sem partido aguardando a escolha do presidente. Quando ela ocorreu, eu conversei com o presidente e ele nos pediu para nos filiarmos ao PL. A ideia é sermos pré-candidatos ao Senado”, declarou. O ministro disse que a expectativa é que o PL seja o partido com o maior número de parlamentares na Câmara em 2022. “E vamos trabalhar muito para termos também uma representação significativa no Senado”, ressaltou. “O presidente tem uma preocupação em ter dentro do Congresso um grupo de senadores que possam apoiar as transformações que o Brasil está passando, tanto defender o legado que já foi feito, como avançar nas propostas de modernização do Estado brasileiro”, concluiu.

Assista à entrevista completa no programa “Os Pingos Nos Is” desta terça-feira, 30: