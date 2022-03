Arthur do Val foi à Ucrânia tentar fazer teatro, mas no privado mostrou quem é, diz Fiuza

Pelo menos onze representações foram protocoladas contra o deputado na Alesp; programa Os Pingos Nos Is comentou

Reprodução/ Twitter @arthurmoledoval Arthur do Val foi à Ucrânia durante o conflito com a Rússia



Foram protocolados pelo menos 11 pedidos de cassação do mandato do deputado estadual Arthur do Val (Podemos) na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) após áudios com falas sexistas sobre mulheres ucranianas. Após o recebimento das denúncias pelo presidente do Conselho de Ética, Mamãe Falei tem cinco dias para apresentar a primeira defesa. Além das representações na Alesp, o presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, Humberto Costa (PT-PE) apresentou requerimento para a convocação do deputado.

Guilherme Fiuza, comentarista do programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan News, afirmou que Arthur do Val é “um farsante” e cobrou providências. “O pior é que ele não sabe que é um farsante, ele acha que é estrategista, um bom calculista. Ele foi lá e tentou fazer o teatro dele, e no privado mostrou quem é, mostrou que não estava na missão que dizia estar. Esse é um personagem que protagonizou um ato abjeto, passível de todas as contestações, e precisa ser repudiado“, analisou. “Além desse personagem patético, que é irrelevante politicamente, eu quero chamar atenção para seus caçadores, os justiceiros que estão pedindo empatia com as mulheres, mas são também candidatos ao Mamãe Falei de amanhã”, concluiu.

Assista ao programa Os Pingos Nos Is desta segunda-feira, 7: