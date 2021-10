‘Às vezes, privatizar é o melhor caminho para que haja concorrência robusta’, diz Ana Paula

Bolsonaro disse nesta quinta-feira, 14, ter vontade de privatizar a Petrobras; programa ‘Os Pingos Nos Is comentou

Tânia Rêgo/Agência Brasil Presidente falou sobre preço dos combustíveis



Em meio a alta no preço dos combustíveis e o gás de cozinha, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou nesta quinta-feira, 14, ter vontade de privatizar a Petrobras. Em entrevista à rádio evangélica Novas de Paz, de Pernambuco, o chefe do Executivo disse que não pode interferir na política de preços da estatal sem cometer um crime de responsabilidade.“É muito fácil: aumentou a gasolina, culpa do Bolsonaro. Já tenho vontade de privatizar a Petrobras. Tenho vontade. Vou ver com a equipe econômica o que a gente pode fazer. O que acontece? Eu não posso melhor direcionar o preço do combustível. Mas quando aumenta a culpa é minha. Aumenta o gás de cozinha, a culpa é minha. Apesar de ter zerado o imposto federal, coisa que não acontece aí por parte dos governadores”, declarou.

Para Ana Paula Henkel, comentarista do programa “Os Pingos Nos Is“, da Jovem Pan, “às vezes, privatizar é o melhor caminho para que haja concorrência robusta”. Ela disse ainda que o mercado e os investidores viram “com bons olhos” o discurso de não interferência de Bolsonaro na Petrobras. “Não adianta. Por mais que tenhamos a Petrobras, não temos como colocar a mão no preço da gasolina o tempo todo”, afirmou.

