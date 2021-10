‘Assistiremos de camarote quem colocará hipocrisia em cima do trio’, diz Ana Paula sobre atos contra Bolsonaro

Organizadores dos protestos pagaram R$ 100 mil para alugar trio elétrico; programa ‘Os Pingos Nos Is’ comentou

Roberto Sungi/Futura Press/Estadão Conteúdo Esquerda organiza protestos para este sábado, 2



Organizadores dos atos contra o presidente Jair Bolsonaro, marcados para este sábado, 2, alugaram por R$ 100 mil um trio elétrico com 24 metros de comprimento, camarins, área VIP, quatro banheiros, caixas de som com 343 mil watts de potência e elevadores hidráulicos. As informações são do jornal “O Estado de São Paulo”. O trio, que leva o nome “Demolidor”, já foi usado no Carnaval para shows de Ivete Sangalo e outros artistas. As 80 entidades que organizam a manifestação afirmam que vão dividir o valor e que devem contar com a ajuda de doações via Pix. Ana Paula Henkel, comentarista do programa “Os Pingos Nos Is”, da Jovem Pan, classificou o ato como um “protesto caviar”. “Agora só falta a gente ver quem estará nesse trio. Quem sabe não vamos ver nesse protesto caviar os liberais, entre aspas, com petistas e psolistas, todos defendendo a democracia e o Brasil contra a ditadura”, ironizou. “Esse protesto caviar vai acontecer e nós vamos assistir de camarote para ver quem vai colocar a hipocrisia em cima do trio”, completou.

Assista ao programa ‘Os Pingos Nos Is’ desta sexta-feira, 1º, na íntegra: