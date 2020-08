Augusto: ‘Gilmar Mendes quer atropelar tudo o que há de decente na Justiça para livrar Lula da cadeia’

Ministro votou pela suspeição de Sergio Moro no processo do antigo Banestado, o que ocasionou a anulação da condenação do doleiro Paulo Roberto Krug

Jovem Pan "O Gilmar votaria pela absolvição do Lula caso estivesse no lugar de Moro na Lava Jato", disse Augusto



O comentarista Augusto Nunes, do programa Os Pingos nos Is, da Jovem Pan, afirmou nesta terça-feira, 25, que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes está “empenhado em atropelar tudo o que há de decente na Justiça” para livrar definitivamente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva da cadeia. Em julgamento realizado nesta terça-feira, 25, Gilmar votou pela suspeição do ex-ministro da Justiça Sergio Moro no processo do antigo Banco do Estado do Paraná (Banestado). “O Gilmar votaria pela absolvição do Lula caso estivesse no lugar de Moro na Lava Jato. Ele já ajudou a livrar Lula com a anulação da possibilidade da prisão em segunda instância. A Justiça brasileira está impedindo que se faça a justiça que a Lava Jato fez”, disse Augusto.

O comentarista criticou a votação do STF que decidiu que Moro foi parcial e, assim, ocasionou a anulação da condenação do doleiro Paulo Roberto Krug por suposto esquema de fraude no Banestado. “Se o Moro foi parcial, todos os integrantes dos outros tribunais que condenaram o Lula nos outros processos também foram. E agora o imparcial é o Gilmar Mendes, o amigo do Aécio Neves e do Silval Barbosa? Os ministros do STF vão colher o que estão plantando, porque não merecem nenhum respeito dos brasileiros”, afirmou.

Augusto também comentou sobre a decisão do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) de arquivar nesta a denúncia de Lula contra o procurador da República Deltan Dallagnol e outros integrantes da Lava Jato sobre a apresentação de powerpoint que apontava o petista como líder de uma organização criminosa. “O Ministério Público tem um vestígio de vergonha. Como iriam explicar que iam pegar o xerife e transformar em bandido, e o bandido e transformar em xerife? O próprio judiciário e o MP estão tratando de desmoralizar a Lava Jato. O powerpoint disse a verdade, que o Lula era o chefe da quadrilha”, finalizou o comentarista.