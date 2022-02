Bolsonaro afirma que declaração de Fachin sobre a Rússia é ‘lamentável’ e cria constrangimento

Em entrevista ao programa Os Pingos Nos Is, presidente disse que ministro do STF faz ‘ataque gratuito’ à Rússia

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente Jair Bolsonaro criticou Fachin por declarações sobre a Rússia



O presidente Jair Bolsonaro (PL) classificou como “lamentáveis” as declarações do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin sobre possíveis ataques cibernéticos da Rússia. O chefe do Executivo está em Moscou e afirmou que as falas causaram constrangimento durante sua viagem. “Eu estou em Moscou, ainda em solo russo. É triste e constrangedor para mim receber acusações de como se a Rússia se comportasse como um país terrorista digital. Eles têm certeza, Fachin, Barroso e também o Alexandre de Moraes, que eu estou na Rússia. Isso é lamentável”, declarou em entrevista ao programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan News.

Nesta terça-feira, Fachin disse que há riscos de ataques de diversas formas e origens ao sistema eleitoral brasileiro. O ministro assume a presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na semana que vem. “Tem sido dito e publicado que a Rússia é um exemplo dessas procedências. O alerta contra isso é máximo e vem crescendo”, afirmou. Bolsonaro, por sua vez, disse que as declarações do ministro comprovam que ele não tem confiança no sistema eleitoral. “Se as urnas são invioláveis, por que temer possíveis hackers?”, questionou. “Eu não sei porque o desespero com esse ataque gratuito com um país onde o chefe de Estado brasileiro esta presente, como se a Rússia fosse um país que venha participar de forma criminosa das eleições do Brasil”, completou.

