Bolsonaro critica partidos que votaram contra PEC dos Precatórios: ‘Maldade enorme com o povo’

Presidente afirmou que PT, PSOL, PcdoB e Novo votaram ‘contra o trabalhador’

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente Jair Bolsonaro falou sobre a PEC durante a live desta quinta-feira



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) criticou os partidos que votaram contra a PEC dos Precatórios, aprovada nesta terça-feira, 9, na Câmara dos Deputados. “Quando a gente tem uma proposta para poder praticamente dobrar o ticket do Bolsa Famíla, o PT, PSOL, PCdoB o Novo são contra. Quando a gente apresenta uma solução com toda responsabilidade, sem furar o teto, eles votam contra o povo, contra o trabalhador”, afirmou o chefe do Executivo durante a live desta quinta-feira, 11. A PEC, defendida pelo governo federal, vai permitir o pagamento do Auxílio Brasil, programa que vai substituir o Bolsa Família. Bolsonaro também criticou os partidos que afirmaram que a proposta foi apresentada com motivação eleitoral. “A preocupação de vocês é a política? Não é o pobre? Essa é uma maldade enorme para com o povo brasileiro”, completou. A PEC dos Precatórios foi aprovada por 323 votos a favor e 172 contra. O texto agora segue para análise do Senado.

Assista à live do presidente Jair Bolsonaro no programa “Os Pingos Nos Is”: