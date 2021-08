Bolsonaro diz que não vai se intimidar por inquérito e chama acusações de Moraes de ‘gravíssimas’

Presidente foi entrevistado no programa ‘Os Pingos Nos Is’, da Jovem Pan, ao lado do deputado federal Filipe Barros

Bolsonaro voltou a defender o voto impresso



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) comentou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de incluí-lo no inquérito das fake news por falas sobre as urnas eletrônicas. Em entrevista ao programa “Os Pingos Nos Is“, da Jovem Pan, nesta quarta-feira, 4, o mandatário disse que não vai se intimidar pelas investigações e afirmou que Moraes o acusa de mentir. “Não vai ser o inquérito, agora na mão do senhor querido Alexandre de Moraes, para tentar intimidar. Lamento o TSE tomar certas medidas para investigar, me acusar de atos antidemocráticos”, declarou. “O ministro me colocando no inquérito das fake news. Não fala fake news, fala inquérito da mentira, me acusando de mentiroso. Isso é uma acusação gravíssima, ainda mais em um inquérito que nasce sem qualquer embasamento jurídico”, completou.

Durante sua participação no programa, Bolsonaro e o deputado federal Filipe Barros (PP-PR), relator da PEC do voto impresso, mostraram um inquérito da Polícia Federal — que ainda não foi concluído — sobre uma ação de hackers no sistema do TSE em 2018. “Não tem que ter PEC [do voto impresso] mais. Dado os documentos que estão aqui, o próprio TSE tem que falar amanhã: ‘vamos blindar o sistema de hackers com o voto impresso'”, defendeu. O presidente afirmou que vai publicar o relatório nas redes sociais, disse que o inquérito é uma prova de supostas fraudes nas urnas eletrônicas e acusou o TSE de omitir o caso. Bolsonaro também voltou a criticar o ministro Luís Roberto Barroso. “O ministro Barroso usa argumentos mentirosos. É triste um ministro da Suprema Corte mentir desta maneira”, afirmou.

