Bolsonaro diz que projeto sobre ICMS foi ‘bastante modificado’: ‘O que vai ser votado não é o que muita gente quer’

Durante a live desta quinta-feira, presidente voltou a culpar os governadores pela alta no valor dos combustíveis

Foto: Marcos Corrêa/PR Presidente Jair Bolsonaro falou sobre a alta do preço dos combustíveis



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou nesta quinta-feira, 7, que o projeto do Executivo que propõe mudanças no ICMS sobre os combustíveis foi “bastante modificado”. O mandatário disse que o que será votado “não é o que muita gente quer”. A proposta apresentada prevê um valor fixo e unificado para o imposto em todo o país. Bolsonaro vem fazendo reuniões com o presidente da Cãmara, Arthur Lira (PP-AL), para discutir alternativas para reduzir o preço dos combustíveis. “O Lira vai botar em votação o nosso projeto, mas está bastante modificado. O Lira não tem poder para decidir o que vai ser votado lá. Ele é o dono da pauta, mas o que vai ser decidido, o que vai ser votado não é aquilo que muita gente quer”, disse Bolsonaro durante live. O presidente também voltou a culpar os governadores pela alta no valor dos combustíveis. “Interessa para eles o preço alto, porque o ICMS incide em cima do preço final da bomba. Nós temos noticia de alguns governadores já se movimentando para reduzir o ICMS. Nós botamos o dedo na ferida”, declarou.

Assista à live do presidente Jair Bolsonaro no programa “Os Pingos Nos Is”: