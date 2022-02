Bolsonaro diz que retirada das tropas russas da fronteira foi ‘grande gesto’ de Putin

Em entrevista exclusiva ao programa Os Pingos Nos Is, presidente disse que encontro com Putin foi ‘fantástico’ e que solução com a Ucrânia ‘está para acontecer’

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO AGF20211216033 - 16/12/2021 - 12:48 Presidente elogiou Vladimir Putin



O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quarta-feira, 16, que a retirada das tropas russas da fronteira com a Ucrânia foi um “grande gesto” de Vladimir Putin. Em entrevista exclusiva ao programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan News, o mandatário disse que seu encontro com o presidente russo em Moscou foi “fantástico” e voltou a agradecê-lo por defender a soberania da Amazônia. “O nosso encontro foi fantástico, a recepção foi maravilhosa, tratamos de vários assuntos”, destacou. “Nós somos um país pacifista, acompanhamos o que acontece no mundo e torcemos pela paz. Houve, sim, uma coincidência no voo para cá. Parte das tropas russas foram retiradas da fronteira com a Ucrânia e hoje mais uma parte saiu. A gente entende isso como um grande gesto por parte do presidente Putin de distensionar o que está acontecendo ali. Tudo indica que, com o distensionamento, uma solução está para acontecer”, concluiu.

