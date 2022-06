‘Bolsonaro está certo em insistir na palavra liberdade’, diz Ana Paula Henkel

Presidente subiu o tom nesta sexta-feira, 3, fez críticas indiretas aos ministros do STF e disse que ‘se precisar, irá à guerra’

Foto: Alan Santos/PR Bolsonaro falou em 'ladrões que querem roubar a liberdade'



O presidente Jair Bolsonaro (PL) subiu o tom nesta sexta-feira, 3, fez críticas indiretas aos ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e Supremo Tribunal Federal (STF) e disse que, “se precisar”, irá à guerra. Durante cerimônia de inauguração de trecho da BR-487, no Paraná, o mandatário pediu que os apoiadores “estejam em alerta para as ameaças atuais”. “Surgiu uma nova classe de ladrão, aqueles que querem roubar nossa liberdade. Eu peço que vocês cada vez mais se interessem por esse assunto. Se precisar, iremos à guerra, mas com o povo ao meu lado consciente do que está fazendo e do porquê está lutando”, declarou Bolsonaro. O presidente também voltou a defender o porte e posse de armas e disse que “um povo armado jamais será escravizado”.

Para Ana Paula Henkel, comentarista do programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan News, Bolsonaro está certo em insistir na palavra liberdade. “Tem muita coisa em jogo quando essa palavra começa a ser amordaçada”, disse. “Para defender a nossa vida, o presidente fala do armamento civil responsável, legal. O armamento civil responsável e legal existe também para proteger uma democracia saudável de governos tiranos”, opinou.

Assista ao programa desta sexta-feira, 3: