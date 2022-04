Brasil precisa entender que esse caso é muito maior que o deputado Daniel Silveira, diz Ana Paula

Supremo Tribunal Federal julga ação penal contra o deputado nesta quarta-feira; programa Os Pingos Nos Is comentou

Os Pingos Nos Is/Youtube/Reprodução de Vídeo/23.03.2021 Daniel Silveira será julgado nesta quarta



O Supremo Tribunal Federal (STF) julga nesta quarta-feira, 20, a ação penal contra o deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ). Os ministros estudam antecipar os votos pensando na possibilidade de que algum dos magistrados indicados pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) — Nunes Marques e André Mendonça — peça vista. A maioria dos ministros tende a acompanhar o relator, Alexandre de Moraes, contra o parlamentar. Silveira foi preso em fevereiro do ano passado após ataques ao STF e apologia ao AI-5. Atualmente ele está solto e é monitorado por tornozeleira eletrônica.

Ana Paula Henkel, comentarista do programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan News, afirmou que defenderia qualquer parlamentar que estivesse passando pelo mesmo que Silveira. “Esse caso é muito maior do que o deputado Daniel Silveira e é isso que o Brasil precisa entender. Mesmo aqueles que não apoiam o governo, que não apoiam o deputado, que são de outro lado do espectro político. O que estamos vendo, essa aberração, ela extrapola a esfera do justificável, ela rasga a nossa Constituição”, disse. “É sobre defender a Constituição, o Estado Democrático de d=Direito e lutar contra uma Corte ativista, não a Corte em si, mas a composição que está hoje no STF”, concluiu.

Assista ao programa Os Pingos Nos Is desta terça-feira, 19: