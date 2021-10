‘Caminho que está sendo desenhado para Bolsonaro é o mesmo de Trump’, diz Ana Paula após YouTube remover live

YouTube removeu mais uma live do presidente nesta sexta-feira; programa ‘Os Pingos Nos Is’ comentou

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO YouTube removeu live do presidente, que está com o canal suspenso



O YouTube removeu nesta sexta-feira, 29, a live do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) realizada nesta semana e publicada no canal de um de seus filhos, o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos). O vídeo também foi excluído do canal do programa “Os Pingos Nos Is“, da Jovem Pan News, que transmite todas as lives do presidente toda quinta-feira. A empresa afirma que as diretrizes da plataforma proíbem conteúdos de criadores que estejam sob alguma restrição. O canal de Bolsonaro está suspenso por uma semana após ele ter divulgado uma notícia falsa que relacionava as vacinas contra a Covid-19 à Aids.

Ana Paula Henkel, comentarista do programa “Os Pingos Nos Is”, comparou a situação ao que ocorreu com as redes sociais do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. “O caminho que está sendo desenhado para o presidente Jair Bolsonaro é o mesmo de Donald Trump. Uma live que cai aqui, uma censura ali… Não sei se chegamos a 2022 antes dos perfis do presidente Jair Bolsonaro serem censurados. É preciso calar essa militância orgânica que o presidente tem nas redes sociais. E como calar isso? Censurando quem tem essa militância orgânica desde 2018″, concluiu.

