Ciro e Lula querem Estado maior para que haja mais controle sobre nossas vidas, diz Ana Paula Henkel

Roberto Casimiro/Estadão Conteúdo Ciro Gomes fez discurso como pré-candidato nesta sexta



O PDT lançou nesta sexta-feira, 21, a candidatura de Ciro Gomes à Presidência da República. Em seu discurso, o ex-ministro subiu o tom contra adversários e afirmou que todos os presidentes tiveram “conchavo, fisiologia e corrupção” como premissas de seus governos. Ciro definiu o presidente Jair Bolsonaro como um “verdadeiro boçal” e “louco farsante”, acrescentando que o ex-deputado federal chegou à Presidência “sem nenhum preparo”. O pré-candidato também atacou Sergio Moro, ex-ministro do governo Bolsonaro e pré-candidato do Podemos à Presidência. Para Ciro, o ex-juiz da Lava Jato é um “inimigo da República” que tenta “subtrair a liberdade do povo brasileiro”.

Durante sua participação no programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan News, Ana Paula Henkel comparou o atual cenário político brasileiro ao dos Estados Unidos em 2020, com os discursos contra o ex-presidente Donald Trump. “Vai acontecer a mesma coisa no Brasil. Tanto Ciro como Lula vão aplicar esse discurso de que Bolsonaro é uma ameaça a democracia brasileira”, disse. Ana “Interessante que Ciro colocou alguns pontos técnicos em relação à economia e tecnologia, mas não fala no ponto essencial que está assustando brasileiros, americanos e cidadãos pelo mundo todo: a defesa da liberdade. Ciro fala em revogar teto de gastos, o outro fala em revogar a reforma tributária, isso tudo reduz nossa liberdade de empreender. A gente sabe muito bem que a agenda de Ciro e de Lula é para um estado maior para que haja mais controle sobre as nossas vidas”, completou.

