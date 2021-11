Ciro Gomes já está mostrando ao eleitorado o tipo de pessoa que é, diz Cristina Graeml

Político anunciou suspensão de sua pré-candidatura à Presidência até que o PDT reavalie posição sobre a PEC dos Precatórios; programa ‘Os Pingos Nos Is’ comentou

Nilton Fukuda/Estadão Conteúdo Ciro Gomes suspendeu pré-candidatura



Ciro Gomes anunciou na manhã desta quinta-feira, 4, a suspensão da sua pré-candidatura à Presidência até que o PDT “reavalie” sua posição sobre a PEC dos Precatórios, aprovada na Câmara dos Deputados nesta madrugada por 312 votos favoráveis (apenas 4 a mais do que o necessário) e 144 contrários. “Há momentos em que a vida nos traz surpresas fortemente negativas e nos coloca graves desafios. É o que sinto, neste momento, ao deparar-me com a decisão de parte substantiva da bancada do PDT de apoiar a famigerada PEC dos Precatórios. A mim só me resta um caminho: deixar a minha pré-candidatura em suspenso até que a bancada do meu partido reavalie sua posição”, escreveu o vice-presidente da legenda em suas redes.

Durante sua participação no programa “Os Pingos Nos Is“, da Jovem Pan News, Cristina Graeml analisou o posicionamento do PDT. “Os votos mais coerentes foram justamente esses dos pedetistas que foram a favor da PEC dos precatórios. Os partidos de esquerda sempre se dizem os donos das causas sociais, os únicos que se preocupam com os pobres, e parte dessa PEC era para garantir o Auxílio Brasil de R$ 400″, opinou. “É muito estranho alguém que vem se apresentando pra população brasileira como presidenciável há décadas agora fazer biquinho, fugir correndo e dizer ‘não brinco mais porque vocês não fizeram o que eu queria’. Já está mostrando para o eleitorado que tipo de pessoa ele é, para quem eventualmente não tivesse visto”, completou.

