Cristina Graeml analisa discurso de Bolsonaro em ato pela liberdade: ‘Mandou vários recados e foi firme’

Comentaristas do programa Os Pingos Nos Is opinaram sobre as declarações do presidente nesta quarta-feira

Alan Santos/PR Bolsonaro participou de ato pela liberdade de expressão



O presidente Jair Bolsonaro (PL) participou de um ato “pela liberdade de expressão” e em defesa do deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) nesta quarta-feira, 27, no Palácio do Planalto, em Brasília. Em seu discurso, o mandatário disse ter precisado de coragem para decidir pela concessão de indulto de graça a Silveira, condenado a oito anos e nove meses pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Ele também criticou ministros da Corte e voltou a questionar o sistema eleitoral brasileiro. “Os Poderes existem para ser respeitados, não é para um mostrar que é mais forte que o outro. Eu tenho dito ao longo dos últimos meses: Temos poucas pessoas aqui na Praça do Três Poderes que mandam muito, mas nenhuma delas pode tudo”, disse.

A comentarista Cristina Graeml analisou o discurso do presidente durante sua participação no programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan News. “Deu muitos recados diretos para ministros do STF, citou alguns nominalmente, mencionou aquele episódio grotesco do Fachin falando sobre ataques hackers de russos justamente quando o presidente estava na Rússia. Ele mandou vários recados e foi firme”, afirmou. Ela também disse que a presença de deputados no evento mostra “uma expressão mais transparente, mais robusta” de como a Câmara se posiciona em relação às decisões recentes do STF. “A gente está vendo a Câmara dizer ‘Espera aí, Poder Legislativo é Legislativo, e Judiciário é Judiciário. Cada um no seu quadrado. E o Executivo tem um comandante que foi escolhido pelo povo”, concluiu.

Assista ao programa Os Pingos Nos Is desta quarta-feira, 27: