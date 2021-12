Cristina Graeml critica Miguel Reale Jr. por pedido de impeachment contra Bolsonaro: ‘Endossa narrativas da esquerda radical’

Grupo de 18 juristas apresentou pedido de impeachment baseado no relatório da CPI; programa ‘Os Pingos Nos Is’ comentou

Sessão deliberativa extraordinária destinada a discussão do Parecer nº 726, de 2016, que analisa a procedência ou improcedência da Denúncia nº 1, de 2016, referente ao processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Em discurso, jurista Miguel Reale Júnior (denunciante). Foto: Fernando Bizerra/Agência Senado Miguel Reale Jr. é um dos autores do pedido de impeachment de Dilma



Um grupo de 18 juristas apresentou um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta quarta-feira, 8, com base no relatório final da CPI da Covid-19. Integrantes da comissão estavam presentes na ocasião. O texto tem como principal signatário o jurista Miguel Reale Júnior, um dos autores do pedido de impeachment que afastou a ex-presidente Dilma Rousseff. Em coletiva de imprensa, ele afirmou que Bolsonaro cometeu crimes de responsabilidade ao promover aglomerações, conspirar contra o uso de máscaras e entrar em confronto com governadores e prefeitos. Reale Júnior disse que o presidente foi omisso e desdenhou da pandemia. “Ao mesmo tempo, fazia chacota da dor alheia e dizia ‘vamos parar com mimimi’, vamos parar de ter medo”, ressaltou.

Durante sua participação no programa “Os Pingos Nos Is“, da Jovem Pan News, Cristina Graeml criticou a postura de Miguel Reale Júnior. “Dá muita raiva ver uma pessoa desse gabarito, que já prestou tantos serviços ao país, que já foi importante em um momento que efetivamente cabia impeachment, e vir agora querer inventar crimes, endossar essas narrativas da esquerda radical”, disse. A comentarista afirmou que o jurista faz campanha para o governador de São Paulo, João Doria, “de forma descarada”. “Isso é mais um passo da campanha. Agora vem querer endeusar governadores e prefeitos e desprezar um presidente que só teve a incumbência de liberar dinheiro a rodo para que Estados e municípios fizessem o que bem entendessem”, opinou.



