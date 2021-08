Cristina Graeml: Moraes conseguiu a façanha de ocupar posto de ministro mais odiado pela população

Cúpula da CPI da Covid-19 fez visita ao ministro Alexandre de Moraes nesta terça-feira; programa ‘Os Pingos Nos Is’ comentou

Mateus Bonomi/Estadão Conteúdo Senadores da CPI da Covid-19 visitaram ministro



A cúpula da CPI da Covid-19 fez uma visita ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na tarde desta terça-feira, 24. Segundo o vice-presidente da Comissão, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), os senadores foram prestar solidariedade ao magistrado após o presidente Jair Bolsonaro apresentar um pedido de impeachment contra ele no Senado. Randolfe disse ainda que vai pedir o compartilhamento de dados do inquérito das fake news com a CPI da Covid-19, principalmente os que tratam da divulgação de informações falsas sobre a pandemia.

Cristina Graeml, comentarista do programa “Os Pingos Nos Is“, da Jovem Pan, criticou a iniciativa dos senadores e defendeu o pedido de impeachment contra Moraes. “Um pedido de impeachment de um ministro do STF é também uma obrigação de qualquer cidadão que sente que foi ofendido por algum ato de ministros que não seja compatível com a função”, afirmou. “O presidente fez o que o eleitorado dele estava pedindo e o que grande parte da população pede. Até quem não votou no presidente Jair Bolsonaro está vendo os abusos que vem sendo cometidos pelo STF. Alexandre de Moraes conseguiu a façanha de ocupar o posto de ministro mais odiado pela população, apenas por conta de atos inconstitucionais que ele vem cometendo”, completou.

