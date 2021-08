Cristina Graeml: ‘Renan Calheiros está sentido porque ninguém dá mais bola para a CPI’

Cúpula da comissão no Senado estuda prorrogar a apresentação do relatório final; programa ‘Os Pingos Nos Is’ comentou

Pedro França/Agência Senado Renan Calheiros estuda prorrogar relatório final



A cúpula da CPI da Covid-19 estuda prorrogar a apresentação do relatório final, segundo o programa “Os Pingos Nos Is“, da Jovem Pan. Antes, a previsão era que o relator, Renan Calheiros (MDB-AL), apresentasse o documento na segunda quinzena de setembro. Em julho, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), estendeu a duração da comissão até 5 de novembro. Os senadores que integram o colegiado têm até esta data para votar o relatório. Cristina Graeml, comentarista do programa “Os Pingos Nos Is”, disse ver relação entre a possível prorrogação do relatório e as manifestações marcadas para 7 de setembro. “Eu não sei se o Renan Calheiros está meio sentido porque a CPI está sem audiência e ninguém dá mais bola para isso. Afinal de contas, a CPI tentou de todos os jeitos plantar narrativas e não conseguiu. Está lá com todas as sementinhas jogadas na terra, mas nenhuma brotou”, afirmou. “Então talvez esteja tentando esticar um pouco para ganhar mais um espaço na mídia”, completou.

